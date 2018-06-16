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الاستيقاظ عدة مرات ليلا قد يكون سببا في الموت المفاجئ للرضع

السبت 16/يونيو/2018 - 10:26 ص
صدى البلد
أ ش أ
أظهرت دراسة عملية أجراها فريق من الباحثين الفرنسيين فى جامعة ديكارت الفرنسية، أن درجات الحرارة المرتفعة يمكن أن تكون مسؤولة عن الموت المفاجىء لبعض الرضع، حيث يستيقظون أثناء النوم عدة مرات.

وأوضحت الدراسة أن الاستيقاظ يكون لنحو عشر ثوانى كل خمس دقائق، وهو ما يكون مرتبطا بالنشاط الكهربائى للخلايا العصبية والمرتبطة بالخلايا النشطة للنوم مما يعرضهم للاستيقاظ السريع والعودة إلى النوم مرة أخرى.

وأجرى الباحثون تجاربهم على يرقات أسماك المخططة، حيث إنها تمتلك نفس دورة النوم لدى الإنسان، وقاموا بتغيير درجة حرارة الماء ولاحظوا انخفاض بنسبة 50% في عدد مرات الاستيقاظ في الساعة.. فعندما تكون درجة الحرارة من 25 إلى 34 درجة مئوية تؤثر حرارة الجو في تغيير النشاط الكهربائى للخلايا العصبية.

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