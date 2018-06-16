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أخبار العالم

لجنة عراقية تحذر من تصاعد نشاطات داعش في شمال محافظة بابل

السبت 16/يونيو/2018 - 09:52 ص
صدى البلد
ا ش ا
حذرت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بابل من تصاعد نشاطات خلايا تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في مناطق شمال المحافظة.

وقال رئيس اللجنة الأمنية لمناطق شمال المحافظة، ثامر ذيبان - في تصريحات خاصة لراديو "سوا" الأمريكي اليوم، السبت - إنه "توجد نشاطات لخلايا تابعة لداعش في مناطق واقعة شمال محافظة بابل، ما يؤثر سلبا على الواقع الأمني في تلك المناطق".

وشدد على ضرورة تفعيل الجهد الاستخباري في مناطق شمال المحافظة من قبل الحكومة الاتحادية والابتعاد عن الإجراءات الأمنية الروتينية، على حد تعبيره.

يشار إلى أن القوات الأمنية في مناطق شمال محافظة بابل تتعرض بين الحين والآخر إلى استهداف بعبوات ناسفة وهجمات مسلحة، ما دعا الأجهزة الأمنية إلى تكثيف إجراءاتها للحد من تسلل المسلحين إليها.

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