تألق رونالدو أمام إسبانيا والسوق العالمي الأبرز في صحف إيطاليا

ركزت الصحف الإيطالية الصادرة صباح اليوم السبت، على المواجهة المثيرة التي جمعت إسبانيا والبرتغال، مساء أمس، في منافسات كأس العالم، وانتهت بالتعادل 3-3.



وعنونت صحيفة "توتو سبورت": "لوتيتو، الآن من الذي تريده؟.. سوق الانتقالات وكأس العالم: يوفنتوس، عملية ميلينكوفيتش".



وأضافت: "في انتظار جواو كانسيلو وأليكسندر جولوفين، البيانكونيري يصر على لاعب الوسط الصربي الذي سيخوض أول مباراة له غدًا أمام كوستاريكا.. على الطاولة يوجد أيضًا بياتسا وروجاني، من أجل إقناع نابولي.. بول بوجبا يظل البديل، لكن احترس من الريال".



وتابعت: "هاتريك رائع من كريستيانو رونالدو يوقف إسبانيا.. اليوم ميسي وفرنسا في الميدان"، حيث يلتقي منتخب فرنسا بأستراليا، فيما سيلعب ميسي برفقة الأرجنتين أمام منتخب أيسلندا.



وأكملت الصحيفة: "نابولي يدعو سيرجيو وبيلوتي، لكن أوربانو كايرو، رئيس تورينو يقول لا.. بينما باريس سان جيرمان يريد بونوتشي من ميلان".



وخرجت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" بعنوان: "أعطوه زيادة، متعة ووليمة للعيون في كأس العالم"، عقب مباراة إسبانيا والبرتغال، والتي شهدت إثارة كبيرة وانتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق.



وأضافت: "قتاله مع ريال مدريد من أجل الأموال، رونالدو يقدم أداء وحشيا، ثلاثة أهداف تؤدي لانهيار إسبانيا 3-3".



وتابعت الصحيفة "اليوم، ميسي، مبابي وماندزوكيتش، حيث يلتقي الأرجنتين بأيسلندا، فرنسا وأستراليا، فيما يواجه منتخب كرواتيا نظيره النيجيري".



وأكملت "أوريليو دي لورينتيس، رئيس نابولي يكسر صمته، ويعطينا كل الإجابات التي كنا نبحث عنها".



ونقلت بعض من تصريحات رئيس نابولي، التي قال فيها: "سندفع الشرط الجزائي في عقد رويز، سنأخذ أيضًا لاينر، عرضتُ 60 مليون يورو من أجل أليسون و50 مليون يورو لضم كييزا، لكن روما أراد الحصول على المزيد".



واختتمت الصحيفة: "ميلان، هيجواين مثل بونوتشي، لكن العقبة قد تكون في ماوريسيو ساري.. سيؤدي إدخال مستثمر جديد إلى الإنفاق.. الاعتماد على بيع دوناروما، في أو خارج أوروبا، فالنادي يحتاج إلى مهاجم رائع.. بيبيتا، مع ذلك اللاعب يعطي الأولوية إلى تشيلسي".



وعنونت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت": "رونالدو، هاتريك وعرض رائع، كريستيانو يوقف إسبانيا وحده 3-3.. لقد تمكن من قيادة البرتغال للمقدمة مرتين، ودييجو كوستا يسجل هدفين وناتشو هدف".



وذكرت الصحيفة أن رونالدو تمكن بذلك من التسجيل في 4 نسخ من البطولة.



وأضافت: "السوق العالمي.. من نيمار إلى هيجواين، العديد من النجوم في سوق الانتقالات، جولوفين يسطع في يوفنتوس بينما بيتر تشيك قد ينضم لنابولي لمدة موسم معارًا".



وسلطت الصحيفة الضوء على مباراة ليونيل ميسي، نجم الأرجنتين، الأولى في مونديال روسيا أمام أيسلندا.