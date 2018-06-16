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كأس العالم

مواجهة قوية بين نيجيريا وكرواتيا بكأس العالم

السبت 16/يونيو/2018 - 09:45 ص
صدى البلد
نور عادل
يواجه المنتخب النيجيري نظيره الكرواتي، في المباراة التي تجمعهما، اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة مساءً ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بمونديال روسيا.

ويدخل منتخب كرواتيا المباراة وهو ساعي في تحقيق الفوز وذلك من أجل حصد أكبر عدد من النقاط قبل مواجهة نظيره منتخب الارجنتين والمرشح في ان يحجز البطاقة الأولى في التأهل من تلك المجموعة.

وعلى الجانب الآخر يدخل منتخب نيجيريا وهو يبحث عن انجاز افريقي جديد في كأس العالم ويأمل في ان ينحقق المفاجأة ويتأهل الي دور المقبل برفقة أحد كبيري المجموعة الارجنتين أو كرواتيا.

تجدر الاشارة الي ان منتخب كرواتيا يقع بالمجموعة الرابعة برفقة كلًا من نيجيريا والارجنتين وأيسلندا.

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