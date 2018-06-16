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كأس العالم

صحف فرنسا: جريزمان وديمبلي يقودان هجوم الديوك أمام استراليا

السبت 16/يونيو/2018 - 10:48 ص
جريزمان
جريزمان
نور عادل
سلطت الصحف الفرنسية الصادرة اليوم، السبت، الضوء على خطة منتخب فرنسا استعدادا لمباراته الأولى في كأس العالم أمام أستراليا، في الوقت الذي تغنت فيه بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد إحرازه ثلاثية في مرمى إسبانيا.

وعنونت صحيفة "ليكيب" بـ"جرأة"، وأضافت أن ديديه ديشامب، المدير الفني لفرنسا، استقر على تشكيلة هجومية أمام أستراليا، سترتكز على أنطوان جريزمان وعثمان ديمبلي وكورينتين توليسو.

وفي الأعلى كتبت: "رونالدو الملهم" في إشارة لتألقه أمام إسبانيا في المباراة المثيرة التي انتهت بالتعادل 3-3.

وتصدرت صورة جريزمان غلاف صحيفة "لو باريزيان" بعنوان: "جريزمان يروي حكايته مع نجوم البلوز".

كما نشرت صحيفة "بروفانس" صورة للثلاثي مبابي وجريزمان وعثمان ديمبلي بعنوان: "حان وقت الانطلاق نحو الهدف".

ومع صورة مبابي وجريزمان، كتبت صحيفة "لو فيجارو" في صفحتها الأولى: "ديشامب يراهن على الشباب للتألق في مونديال روسيا".

أما الموقع الإلكتروني لمجلة "فرانس فوتبول" فكتب: "الأسطورة رونالدو ينقذ البرتغال أمام إسبانيا".

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