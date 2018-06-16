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كأس العالم

شاهد.. تصرف سعد سمير عقب مباراة أوروجواى

السبت 16/يونيو/2018 - 10:18 ص
صدى البلد
منار نور
قدم لاعب منتخب أوروجواي «كفاني» مواساته للاعب المنتخب الوطني محمد صلاح عقب خسارة مصر أمام أوروجواي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما امس ضمن منافسات المجموعة الأولى في مونديال روسيا.

وقام اللاعبين باستبدال القمصان عقب المباراة، ولكن لم يلفت انتباه الجمهور سوى وقوف اللاعب سعد سمير أمامهما بنظره غريبة مما أثار سخرية الجمهور، على الرغم من الخسارة المنتخب.

وجاءت تعليقات الجمهور "أجمل حاجة في موضوع سعد التلقائي، اللي هوا ايوا انا عاوز أشوف كفاني وهوا بيتكلم مش يمكن يسلم عليا"، وقال آخرون "عن نظرة #سعد_سمير ال ملهاش حل لكافاني.. أنا اسمي سعد سمير واسأل عنى الجماهير".

يُذكر أن المنتخب المصري يخوض أول مباراة له في نهائيات كأس العالم بعد غياب طويل دام 28 عامًا، وتعد هذه المشاركة هي الثالثة للفراعنة في تاريخ المسابقة.



شاهد.. تصرف سعد سمير عقب مباراة أوروجواى
شاهد.. تصرف سعد سمير عقب مباراة أوروجواى
شاهد.. تصرف سعد سمير عقب مباراة أوروجواى
شاهد.. تصرف سعد سمير عقب مباراة أوروجواى

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