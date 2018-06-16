برامج ترفيهية بالمراسي النهرية و15 جنيها تذكرة القناطر .. فيديو

قال المهندس سيد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية لشمال القاهرة للمراسي النهرية، إن المراسي النهرية توفر فرص للتنزهة لجميع أفراد الأسرة المصرية مقابل مادي متوسط.



وأضاف عبد الفتاح، في تصريحاته ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على التليفزيون المصري، أن محطة ماسبيرو للأتوبيس النهري، تبدأ عملها يوميا من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 11 ليلا، وتنطلق منها رحلات للقناطر



ولفت عبد الفتاح، إلى أن الوحدة تتوجه للقناطر الخيرية خلال ساعتين تقريبا، وتنتظر في محطة القناطر، لتعود بالركاب مرة أخرى بحلول الساعة الخامسة مساء، سعر التذكرة ذهاب وإياب 15 جنيه فقط، إلى جانب أن سعر التذكرة من ماسبيرو إلى حديقة الحيوان 2 جنيه فقط.



وأوضح عبد الفتاح أن الأتوبيس النهري مكيف، وبه دور أرض ودور علوي، ويتم تشغيل الـDJ، وهناك برامج ترفيهية، كما أن هناك حمامات على أعلى مستوى، وهناك تأمين للركاب عن طريق البحارة المتواجدين على الأتوبيس.

