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اقتصاد

1119 حملة تفتيشية للرقابة الصناعية على المصانع في مايو الماضي

السبت 16/يونيو/2018 - 10:32 ص
نصار
نصار
ولاء عبد الكريم و نهلة الشربيني
تلقى المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، تقريرين حول مؤشرات أداء مصلحتى الرقابة الصناعية والكيمياء خلال شهر مايو الماضى، وذلك في إطار المتابعة الشهرية لمراحل تنفيذ خطة الارتقاء بجودة المنتجات المصرية والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك.

وأوضح الكيميائي إبراهيم المناسترلى، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، أن المصلحة أجرت 1119 حملة تفتيشية على المصانع لمتابعة مدى التزامها بمعايير جودة المنتجات والمراجل والآلات الحرارية وتم مخاطبة الجهات الادارية بشأن 198 مصنعًا، إلى جانب إجراء حملات رقابية موسمية لعدد 3 مصانع، مشيرًا إلى أنه تم إجراء 605 دراسة فنية تضمنت 292 دراسة متخصصة في مجال السماح المؤقت والدروباك و306 دراسة فنية ومتنوعة، و7 دراسات لمستلزمات الإنتاج.

وقال إنه في مجال الاعتماد والتراخيص، منحت المصلحة 464 ترخيص إدارة مراجل بخارية وآلات حرارية، واعتماد 72 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع)، فضلًا عن تسجيل 3 مطابع عاملة في مواد التغليف والطباعة، مشيرًا إلى أن المصلحة فحصت أيضًا من خلال وحدة دليل خدمة المواطن 348 استفسارا و129 شكوى، كما تم سحب 77 عينة لإجراء الفحص والاختبار عليها.

من جانبه، قال الدكتور مجدي فهمي، رئيس مصلحة الكيمياء، إن المصلحة أجرت التحاليل المعملية لـ 4307 عينات اختبار بواقع 2162 عينة بمعامل القاهرة، و1765 عينة بالإسكندرية، و270 عينة بالسويس، و62 عينة بأسيوط، و48 عينة بمعمل منسوجات مدينة نصر، كما تم إنتاج 1500 لتر حبر سري للاستخدام في ختم اللحوم بالمجازر.

وأضاف فهمي أن المصلحة استمرت في تطوير وتأهيل معاملها خلال شهر مايو الماضي، كما تم إجراء المراجعة الداخلية وإعداد معملين للمراجعة الخارجية من قبل الإيجاك لتجديد شهادات الإعتماد وإعداد معامل الدخان للاعتماد طبقا للآيزو 17025/2005 وتجهيز الأوراق الخاصة بتقديم طلب الاعتماد، وتم تنفيذ معايرات خارجية لـ23 جهازا وتمت معايرتهم بالمعهد القومي للقياس والمعايرة.

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