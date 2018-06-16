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ديني

تخصيص 100 مليون جنيه من موارد «الأوقاف» لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية

السبت 16/يونيو/2018 - 10:20 ص
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
إيمان طلعت
قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، فى أول قرار يتخذه بعد أداء اليمين الدستورية، تخصيص مبلغ مائة مليون جنيه من الموارد الذاتية للوزارة من باب البر لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية، سواء فى شكل تقديم خدمات تتصل باحتياجاتهم الحياتية أم فى صورة مشروعات متناهية الصغر.

وأضاف وزير الأوقاف، وفق بيان صحفى، أن ذلك يأتى فى إطار خطة الوزارة ودورها فى خدمة المجتمع وترسيخ أسس التكافل المجتمعى، لافتا إلى أن ذلك سيتم من خلال التنسيق مع المحافظات والجهات المعنية بالدولة بما يحقق مصلحة هذه الأسر الأولى بالرعاية.

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