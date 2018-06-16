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ديني

الأوقاف توجه بسرعة إصدار الطبعة الثانية من كتاب نعمة الماء

السبت 16/يونيو/2018 - 10:26 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بسرعة إصدار الطبعة الثانية من كتاب "نعمة الماء.. نحو استخدام رشيد للمياه"، وتخصيص ألفين نسخة منها لصالح وزارة الموارد المائية والري كدفعة أولى بناءً على طلبها فى إطار التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين الوزارتين ووزارة الزراعة من أجل نشر ثقافة مجتمعية رشيدة فى التعامل مع قضية المياه باعتبارها قضية حياتية وقضية أمن قومى.

وقالت وزارة الأوقاف، وفق بيان صحفى، إن ذلك يأتى نظرا للإقبال والطلب الكبير على كتاب "نعمة الماء.. نحو استخدام رشيد للمياه" الذى أصدرته وزارة الأوقاف المصرية بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى، والذى يهدف إلى ترشيد استخدام المياه، والحفاظ عليها، وتعظيم الاستفادة بكل قطرة منها.
الأوقاف توجه بسرعة إصدار الطبعة الثانية من كتاب نعمة الماء

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