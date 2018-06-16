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فن

9 ملايين و816 ألفا و540 جنيها إيرادات الأفلام في أول أيام العيد

السبت 16/يونيو/2018 - 01:00 م
صدى البلد
سمر سعد
أكد الموزع السينمائى محمود الدفراوى، في تصريح لـ"صدى البلد" أن إيرادات أفلام موسم عيد الفطر فى أول أيام عيد الفطر، وصلت إلى 9 ملايين و816 ألفا و540 جنيها.

وينافس فى موسم عيد الفطر أكثر من فيلم سينمائى، هي "كارما" للمخرج خالد يوسف وبطولة عمرو سعد، و"حرب كرموز" للمخرج بيتر ميمى وبطولة أمير كرارة، وفيلم "أبلة طم طم" للمخرج على دريس وبطولة ياسمين عبد العزيز، وفيلم "ليلة هنا وسرور" لمحمد عادل إمام وياسمين صبرى، وفيلم "قلب امه" لشيكو وهشام ماجد.

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