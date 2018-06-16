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نقص الكولاجين وراء ظهور آثار تقدم العمر على الجلد

السبت 16/يونيو/2018 - 11:05 ص
صدى البلد
أ ش أ
أكدت مارى هيلين طبيبة الأمراض الجلدية في جامعة باريس أن نقص إنتاج الكولاجين في الجسم وراء ظهور آثار تقدم العمر على الجلد.

وأكدت الطبيبة الفرنسية بضرورة الاستعانة بكولاجين خارجى بديل، ونصحت باستخدام الكولاجين الجيل، وخاصة المصنوع من الطحالب الخضراء الصغيرة، حيث أنه يساعد فى ترطيب الجلد بسنبة 23%، إضافة إلى إكسابه النعومة والشباب.

وأوضحت أن الكولاجين يوفر 80% من البروتين الذى يحتاجه الجلد، كما يعمل على تنشيط الخلايا خلال 8 ساعات.

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