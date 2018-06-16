قلب أمه في المركز الثالث بموسم عيد الفطر السينمائي

أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوى لصدى البلد أن فيلم "قلب أمه" استطاع أن يحتل الترتيب الثالث في موسم عيد الفطر السينمائي بإيرادات وصلت الى 948 ألفا و463 جنيها فى أول أيام عيد الفطر.



وتدور الأحداث في إطار كوميدي حول زعيم عصابة يُدعى (مجدي تختوخ) يدخل في مشاجرة يُصاب على إثرها؛ وينُقل إلى المستشفى في حالة خطيرة حيث يحتاج إلى نقل قلب، وفي ذات الوقت تتوفى والدة الشاب (يونس) فيلجأ اﻷطباء إلى نقل قلب والدته إلى (تختوخ) ﻹنقاذ حياته، فيتعامل مع (يونس) بطريقة حنان الأم وخوفها عليه.



ويشارك فى بطولة الفيلم كل من كريم فهمى ودلال عبد العزيز ومحمد ثروت واحمد سلطان وهو من تأليف تامر إبراهيم وإخراج عمرو صلاح.