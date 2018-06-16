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محافظات

إقبال شديد من أبناء الدقهلية على الحدائق فى ثانى أيام العيد .. صور

السبت 16/يونيو/2018 - 10:45 ص
الحدائق
الحدائق
همت الحسينى
شهدت حدائق الدقهلية إقبالا شديدا من قبل الأطفال والشباب حيث يتوافدون منذ الصباح عليها احتفالا بعيد الفطر المبارك رغم ارتفاع درجة الحرارة.

وقد شهدت حديقة الأندلس وشجرة الدر والحدائق العامة إقبالا شديدا من قبل المواطنين وسط حالة من السعادة والمرح إضافة الى أندية الجزيرة والحوار والنيل.

وسوف يشهد اليوم الثانى ازدحاما شديدا بشارع البحر واماكن التنزه نظرا لانشغال الكثيرون بمباراة مصر أمس ما تسبب فى عزوف الكثيرين عن الخروج فى فترة الظهيرة.
إقبال شديد من أبناء الدقهلية على الحدائق فى ثانى أيام العيد .. صور
إقبال شديد من أبناء الدقهلية على الحدائق فى ثانى أيام العيد .. صور
إقبال شديد من أبناء الدقهلية على الحدائق فى ثانى أيام العيد .. صور
إقبال شديد من أبناء الدقهلية على الحدائق فى ثانى أيام العيد .. صور
إقبال شديد من أبناء الدقهلية على الحدائق فى ثانى أيام العيد .. صور
إقبال شديد من أبناء الدقهلية على الحدائق فى ثانى أيام العيد .. صور

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