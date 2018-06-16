إقبال شديد من أبناء الدقهلية على الحدائق فى ثانى أيام العيد .. صور

شهدت حدائق الدقهلية إقبالا شديدا من قبل الأطفال والشباب حيث يتوافدون منذ الصباح عليها احتفالا بعيد الفطر المبارك رغم ارتفاع درجة الحرارة.



وقد شهدت حديقة الأندلس وشجرة الدر والحدائق العامة إقبالا شديدا من قبل المواطنين وسط حالة من السعادة والمرح إضافة الى أندية الجزيرة والحوار والنيل.



وسوف يشهد اليوم الثانى ازدحاما شديدا بشارع البحر واماكن التنزه نظرا لانشغال الكثيرون بمباراة مصر أمس ما تسبب فى عزوف الكثيرين عن الخروج فى فترة الظهيرة.