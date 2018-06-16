سلطات كردستان تعتقل أكثر من 2750 داعشيا خلال ثلاثة أشهر

أعلنت السلطات في إقليم كردستان، اليوم، السبت، أنها اعتقلت أكثر من 2750 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي منذ نهاية العام الماضي وحتى شهر مارس من العام الجاري.



وقال المنسق الدولي في حكومة كردستان العراق ديندار زيباري - في تصريحات خاصة لراديو "سوا" الأمريكي - "إن معظم المعتقلين من العراق، بالإضافة إلى عرب وأجانب"، مشيرا إلى أن هناك منهم من ينتمي إلى "داعش"، ومن تم اطلاق صراحه ومن قيد المحاكمة".



وأضاف زيباري أن الإقليم سلم المئات من هؤلاء المعتقلين إلى الحكومة الاتحادية بطلب منها، وأن أربيل مستعدة لتسليم العديد.