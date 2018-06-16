هاشتاج #البنزين يتصدر تويتر بعد رفع أسعار الوقود

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم، السبت، لذلك دشَّن رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج بعنوان #البنزين، تزامنا مع زيادته صباح اليوم.



وتصدَّر هاشتاج #البنزين، قائمة الأكثر تداولًا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث تفاعل معه عدد كبير من النشطاء، وانقسمت آراء المواطنين بين مؤيد ومعارض؛ حيث عبر الكثير عن غضبهم من رفع الأسعار واستيائهم من الزيادة.



