ناقد رياضي يفجر مفاجأة حول موقف محمد صلاح من مباراة روسيا

فجر روبسون ستيورت، الناقد الرياضي الإنجليزي ولاعب فريق أرسنال السابق، مفاجأة كبرى حول إمكانية مشاركة المحترف الدولي محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، في مواجهة مصر وروسيا المقبلة بكأس العالم.



وقال روبسون ستيورت لشبكة ESPN الفرنسية، إن "جماهير محمد صلاح خاب أملها بعدما غاب عن مواجهة أوروجواي، ولكن في رأيي الشخصي أعتقد أن محمد صلاح لن يلعب مواجهة روسيا المقبلة".



وأضاف: "إذا كان محمد صلاح غير لائق وغير جاهز بدنيًا لمواجهة أوروجواي، فكيف يمكن أن يجهز خلال خمسة أيام فقط للمباراة المقبلة"، مستطردًا: "أعتقد أن محمد صلاح لديه مشكلة أكبر مما يتحدث الجهاز الطبي لمنتخب مصر وليفربول".



تجدر الإشارة إلى أن محمد صلاح غاب عن مواجهة مصر وأوروجواي التي شهدت فوز الأخير بهدف قاتل في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.