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فن

السبب الحقيقي وراء إصابة ماهر عصام بنزيف في المخ

السبت 16/يونيو/2018 - 10:59 ص
صدى البلد
نورا نبيل
كشفت الفنانة منة جلال من خلال حسابها على "فيس بوك" عن سبب إصابة ماهر عصام والذي تربطها به علاقة صداقة قوية بنزيف في المخ.

وكتبت "جلال": "يا ريت تدعو يا جماعة لأخويا ماهر عصام جاله نزيف فى المخ ودخل فى غيبوبة يا رب يخرج بالسلامة، يارب تخرج بالسلامة. عشان الإشاعات بس هو كان بيتفرج على الماتش وانفعل وزعل فجاله النزيف".

وتحاول نقابة المهن التمثيلية نقل ماهر عصام لمستشفى آخر تكون إمكانياته أكبر للتعامل مع حالته الصحية الحرجة.

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