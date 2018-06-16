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أخبار العالم

ألف قتيل ومصاب حوثي في معارك تحرير الحديدة

السبت 16/يونيو/2018 - 11:09 ص
ميليشيات الحوثيين
ميليشيات الحوثيين الموالية لإيران
أحمد محرم
أفادت قناة "سكاي نيوز" بأن خسائر ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران في معارك تحرير مدينة وميناء الحديدة قد ارتفعت إلى ما يقرب من 1000 قتيل وجريح.

وأوضحت القناة أن 390 حوثيًا لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 600 آخرين منذ بدء العملية العسكرية في الحديدة بدعم من التحالف العربي.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية اليوم "السبت" إن قوات التحالف بقيادة السعودية "حررت" مطار مدينة الحديدة في اليمن.

وأوضح المركز في تغريدة على "تويتر" أن "قوات الجيش مسنودة بالمقاومة والتحالف العربي تحرر مطار الحديدة الدولي من قبضة مليشيات الحوثي والفرق الهندسية تباشر تطهير المطار ومحيطه من الألغام والعبوات الناسفة".

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