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برلمان

برلمانية: إنهاء عصر الغارمين يؤكد حرص الرئيس على لم شمل الأسرة

السبت 16/يونيو/2018 - 11:12 ص
النائبة هيام حلاوة
النائبة هيام حلاوة
فريدة على ماجدة بدوى محمود إبراهيم
وصفت النائبة هيام حلاوة عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنهاء عصر الغارمين والغرامات بالإفراج عنهم من السجون بعد سداد ديونهم من صندوق تحيا مصر بتكلفة 30 مليون جنيه، بأنه قرار تاريخى ويؤكد على اهتمام الرئيس بالمواطن المصري وأنه على رأس اهتمامات الرئيس.

وأكدت حلاوة فى تصريحات صحفية اليوم، أن قرار الرئيس السيسي بسداد ديون "960" من الغارمين والغارمات من صندوق تحيا مصر، يؤكد رغبة الرئيس السيسي فى رفع الظلم عن المظلومين، خاصة أن هؤلاء تم سجنهم نتيجة لديون بسيطة لا تتجاوز بضعة آلاف من الجنيهات.

وأكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا القرار الإنساني، قد أنهى معاناة عدد كبير من الأسر المصرية، ووضع حدا لقضية ظلت لفترات طويلة تمثل أزمة باتت معها الحلول والمبادرات وحدها لا تكفي، لولا تدخل الرئيس السيسي الذي أراد أن يدخل البهجة على الأسرة المصرية ويلم شمله ، ويؤكد حرص الرئيس على لم شمل الأسرة المصرية.

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