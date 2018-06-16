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وكيل صحة الشرقية يعاقب أخصائي الجراحة بمستشفى الإحالة .. صور

السبت 16/يونيو/2018 - 11:10 ص
وكيل صحة الشرقية
وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفيات الإحالة
وائل شاهين
تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية مستشفيات الإحالة بالشرقية حيث بدأ المرور بمستشفى الأحرار التعليمى ثم المرور على مستشفى بلبيس المركزى احد مستشفيات الإحالة يرافقه الدكتور عصام فرحات مدير الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية.

وتلاحظ تواجد الأطباء بالمستشفى ولا يوجد أى غيابات وتواجد نائب المدير كما حضر المدير أثناء الزيارة وتم التأكد من توافر الأدوية وخاصة أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية وقرب الدم ومشتقاته.

كما تم المرور على مستشفى الزوامل واطمئن على سير العمل وتواجد الفريق الطبي من الأطباء وأعضاء الهيئة التمريضية ووجه وكيل الوزارة بانتقال مدير عام العلاجى ومعه مسئول الأشعة بالمديرية للمرور على قسم الأشعة بالمستشفى وتلافى بعض السلبيات الموجودة به.

كما قرر وكيل الوزارة صرف حافز ٥ أيام لإحدى أخصائيات التمريض بالحضانة لالتزامها وإلمامها بالخدمة التمريضية والتزامها بكافة المعايير والسياسات.

وتفقد مستشفى مشتول السوق المركزي وتم مناظرة الخدمات الطبية المقدمة وتم خصم حافز الإشراف من مدير المستشفى لوجود بعض السلبيات من الزيارة السابقة لوكيل الوزارة لم يتم تلافيها، كما تم إحالة أخصائى جراحة للشئون القانونية لانصرافه من المستشفى قبل مواعيد العمل الرسمية .
وكيل صحة الشرقية يعاقب أخصائي الجراحة بمستشفى الإحالة .. صور
وكيل صحة الشرقية يعاقب أخصائي الجراحة بمستشفى الإحالة .. صور
وكيل صحة الشرقية يعاقب أخصائي الجراحة بمستشفى الإحالة .. صور
وكيل صحة الشرقية يعاقب أخصائي الجراحة بمستشفى الإحالة .. صور

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