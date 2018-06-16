ميدو: شيكابالا البديل المناسب لمحمد صلاح

أكد أحمد حسام "ميدو" لاعب منتخب مصر السابق، أن فريق المنتخب القومي يواجه مشكلة فى الثلث الهجومى، وشيكابالا هو البديل المناسب لمحمد صلاح حال غيابه فى مباراة روسيا.



وغرد ميدو عبر حسابه الشخصى على "تويتر": "ينقصنا الثقة في الثلث الهجومي واتخاذ القرارات الصحيحة في الثلث الهجومي في رأيي اذا غاب صلاح عن مباراة روسيا فيجب أن يكون لشيكابالا دور حتى ولو لساعة، لأنه اللاعب الوحيد الذي يستطيع أن يأخذ قرارات صائبة في غياب صلاح ووجود كهرباء على دكة البدلاء!"



وأضاف "عملية التحول من الدفاع للهجوم تحتاج سرعات أكبر!! ورده جيد جدا في مباراة ظروفها مثل مباراة أمس أما مباراة روسيا ربما نحتاج شيكا مع عبدالله وتريزيجيه اذا لم يكن صلاح جاهزا لبدء المباراة ويكون معنا صلاح وكهربا في اخر نصف ساعة!".



وتابع "ومرة اخرى كما حذرت أمس في الاستوديو قبل المباراة وأقولها مرة أخرى الآن.. اذا لم نهتم بشكل أفضل بالكرات الثابتة الدفاعية فمن الأفضل عدم الذهاب الى الملعب امام روسيا!".



