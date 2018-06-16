مورينيو يعرب عن حزنه لخطأ دى خيا فى مباراة البرتغال

أعرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادى مانشستر يونايتد، عن حزنه بعد خطأ الحارس الإسباني دافيد دي خيا، لاعب فريقه، في المباراة التي جمعت إسبانيا بالبرتغال، أمس، ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم مما تسبب فى الهدف الثانى لمنتخب البرتغال الذى سجله كريستيانو رونالدو.



وقال مورينيو في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الأسبانية: "دي خيا ولدي، ولكن على القول إن الخطأ الذي ارتكبه كان كبيرا، دي خيا لا يرتكب مثل هذه الأخطاء مع مانشستر يونايتد، كما أنه فاز بجائزة أفضل لاعب فى النادى خلال الموسم".



وأضاف: "دي خيا من أفضل الحراس في العالم، ودائمًا الأفضل تحدث له مثل هذه الأمور".



يذكر أن أسبانيا تعادلت مع البرتغال 3/3 فى مستهل مباريات المنتخبين فى مونديال روسيا فى إطار مباريات المجموعة الثانية التى تضم أيضا المغرب وإيران.