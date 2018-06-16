شاهد.. كليب أنغام 11 في الملعب

حقق كليب المطربة أنغام "11 فى الملعب" الذي أطلقته لمؤازرة المنتخبات العربية في مشوارها بـ كأس العالم " مونديال روسيا 2018 " رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعى بعد يومين من طرحها على موقع يوتيوب.



يشار إلى أن الأغنية من كلمات أمير طعيمة وألحان إيهاب عبد الواحد ومن توزيع موسيقى أحمد إبراهيم، وتأليف وتريات سعيد كمال وترومبت طارق رؤوف ودرامز أحمد إبراهيم وجيتار شريف فهمي.



ومن جانب آخر طالبت المطربة أنغام جمهورها بالمشاركة في اختيار الأغانى التى ستؤديها فى حفل عيد الفطر المبارك، المقرر أن تحييه غدا السبت فى الرياض بالسعودية.