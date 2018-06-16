منة فضالي بعد وفاة خالد البكري: مع السلامة يا صاحبي

نعت الفنانة منة فضالي الملحن الراحل خالد البكري بكلمات مؤثرة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وكتبت: "لا حول ولا قوة الا بالله مع السلامة يا صاحبي مع السلامة يا ابو ضحكة كانت من القلب وأطيب خلق الله صديقي الغالي الملحن الكبير خالد البكري حتوحشني اوي اوي ، انا لله وانا اليه راجعون خالد البكري".



وكان عدد من النجوم نعوا الملحن الذي رحل بعد تعرضه لحادث سير ومنهم ساموزين وصابر الرباعي واصالة ومحمد رحيم.

