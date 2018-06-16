8 كوارث تصيبك بسبب مشاهدة التليفزيون لساعات طويلة

لا شك في أن التليفزيون هو واحد من أعظم اختراعات القرن العشرين، ورغم أن هذا الابتكار يوفر عددًا من المزايا، إلا أن هناك بعض السلبيات والمشاكل الصحية التى تصيب البعض عند مشاهدته لساعات طويلة، حيث يؤكد الخبراء أن أولئك الذين يقضون 6 ساعات أمام التلفاز في اليوم معرضون لخطر الموت قبل 5 سنوات.



وكشف موقع "healthdigez" عن بعض الأمراض والكوارث الصحية التى تصيب البعض بسبب مشاهدة التليفزيون لساعات طويلة، وأبرزها:



- الافراط فى مشاهدة التليفزيون قد يجعلك بدينا

يقضى الكثير من الأشخاص فى دول الغرب وقتا طويلا أمام مشاهدة التلفزيون، لذلك أصبحت السمنة منتشرة بينهم، ولكن لابد من الأخذ فى الاعتبار أن الاستمتاع بالأغنية أو المسلسل المفضل لديك عمليا لا يتطلب أي نشاط بدني من جانبك، ولكن مشاهدة التلفزيون مع تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية "السناكس" يمكن أن يزيد من وزنك بشكل كبير وتصبح شخصا بدينا.



- يزيد من خطر داء السكري من النوع 2

يقول الخبراء إن من أكثر أسباب الإصابة بالسمنة، هو مشاهدة التلفزيون لساعات طويلة، ولا يقتصر الأمر على السمنة فقط إنما أيضا يؤدى إلى زيادة فرص الإصابة بمرض السكرى من النوع الثانى، وخاصة إذا قمت بتناول الأطعمة والمشروبات الغنية بالكربوهيدرات والسكريات، فقد تزيد فرص الإصابة بداء السكرى من النوع الثانى فى وقت قريب.



- يؤدى إلى الوفاة بسبب الإصابة بأمراض القلب

الجلوس لساعات طويلة أمام التلفزيون قد يجعل البعض يغفل عن ممارسة الأنشطة و التمارين الرياضية ،و يزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب و النوبة القلبية و السكتة الدماغية أيضا.



- يؤثر على نسبة الذكاء

يعتبر العقل عضلة لابد من أستخدمها، لأنه كلما قمت باستخدامها كلما زادت قوته، فمشاهدة التلفزيون لساعات طويلة يمكن أن تقلل من نسبة الذكاء والتركيز، لأنه يوفر عليك التفكير بشكل خطر على صحة العقل.



- الشعور بالتعب والأرهاق

هل تقوم بتشغيل التلفزيون في نهاية يوم مزدحم بالضغوطات والأعمال للتخلص من التوتر؟، فقد أظهرت الدراسات أن مشاهدة التلفزيون فى هذه الحالة أنه يمكن أن يجعل الدماغ تشعر بالتعب حتى إذا كان لدقائق قليلة، فإذا كنت ترغب في مكافحة الإجهاد بشكل أكثر فاعلية، فاختر الحلول الأخرى مثل الاستماع إلى الموسيقى أو الكتابة أو ممارسة اليوغا.



- يؤدي إلى مشاكل عقلية مختلفة

كشفت دراسة أجريت عام 2004 في واشنطن أن تعريض الأطفال في عمر 1 إلى 3 سنوات للتلفزيون قد يؤدي إلى مشاكل في الانتباه عند بلوغهم سن 7 سنوات، وأظهرت النتائج بأن الحد من التعرض للتلفاز قد يقلل من خطر إصابة الطفل باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.



- الإصابة بـ الأرق

الضوء الذي يعطيه جهاز التلفزيون يمكن أن يضع ساعة جسمك في حالة من الفوضى، مما يمنعك من الحصول على نوما هادئا والشعور بالإرق وعدم الراحة.



- يؤثر على علاقاتك الإجتماعية

إذا كنت تفضل الجلوس لساعات طويلة أمام المسلسلات وبرامج التليفزيون المختلفة، فهو يعوق نمو أو تعميق علاقتك مع أسرتك أو أصدقائك.