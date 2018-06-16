بيكي: رونالدو يميل لادعاء السقوط بعد تعادل مثير

اتهم جيرار بيكي، مدافع إسبانيا، كريستيانو رونالدو بادعاء السقوط للحصول على ركلة جزاء وركلة حرة حاسمة في تعادل ملحمي 3-3 مع البرتغال أمس، الجمعة، في كأس العالم لكرة القدم، وأشاد بفريقه على روحه القتالية بعد أسبوع فوضوي شهد إقالة المدرب يولن لوبتيجي.



وأحرز رونالدو أول هدف في ثلاثية لا تنسى ليضع البرتغال في المقدمة في الدقيقة الرابعة بعدما سقط داخل المنطقة تحت ضغط من ناتشو، وهز الشباك بتسديدة رائعة من ركلة حرة قرب النهاية ليدرك التعادل في مباراة مثيرة بعد احتساب مخالفة لصالحه عقب احتكاك مع بيكي.



وأبلغ بيكي الصحفيين بعد مباراة غير عادية في سوتشي بين اثنين من أقوى فرق كأس العالم: "كريستيانو يميل بشدة لادعاء السقوط وتحتسب له كل مخالفة تقريبا، نجحنا في الوقوف مجددا بعد العديد من المشاكل لأن بدء كأس العالم باحتساب ركلة جزاء ضدنا في الدقيقة الثانية والتأخر بهدف في غاية الصعوبة لكننا سجلنا ثلاثة أهداف ويجب أن نشعر بالسعادة بالطريقة التي سارت بها المباراة".



وكانت قدرة إسبانيا على العودة للمباراة بعد أول هدفين لرونالدو أكثر روعة نظرا للاضطرابات التي عصفت بالفريق بعد إقالة لوبتيجي يوم الأربعاء لتفاوضه على تدريب ريال مدريد بدون علم لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم.



وقال بيكي، المعروف عنه كرهه لريال مدريد الغريم التقليدي لناديه برشلونة، إن الوقت ليس مناسبا لتحليل ما إذا كانت إقالة لوبتيجي خطأ أو لا لكنه ألمح إلى عدم اتفاقه مع طريقة مدربه السابق في المفاوضات.



وأضاف: "علينا أن نتحد جميعا الآن، إنه موقف لم يعجب أحدا لكن كأس العالم بدأت وعندما تنتهي يمكننا رواية القصة، نحتاج إلى التحدث بأقل قدر ممكن والتركيز على كرة القدم، التفاوض مع مدريد لا يزعجني، لقد طلبه ناد ضخم، لكن الطريقة التي فعل بها ذلك هي مثار الجدل. هناك آلاف الآراء، الرئيس لم يعجبه ذلك واتخذ القرار وتقبله اللاعبون".



وقدم دييجو كوستا، مهاجم إسبانيا، أداءً قويا وتعهد "بمواصلة العمل واستمرار إسكات الناس" بعدما رد بثنائيته في شباك البرتغال على الانتقادات بأنه لا يناسب طريقة لعب منتخب إسبانيا.



كما اعترف مهاجم أتليتيكو مدريد باعجابه برونالدو بعدما تفوق المهاجم البرتغالي على هدفيه بثلاثية مذهلة.



وقال كوستا: "هناك جدل دائما، وهذا جيد لأن معناه وجود منافسة في الفريق".



وأضاف: "يجب أن أهنئ كريستيانو، ينتقدونه وانظروا إلى ما يفعله. يجب أن يتركه الناس وشأنه. أتمنى لو أكون مثله".