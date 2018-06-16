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الدواء المر.. بعد زيادة أسعار البنزين والمنتجات البترولية.. مصر تستكمل برنامج الإصلاح الاقتصادي.. خطة البرلمان: سيكون له تأثير على ترشيد استخدام الطاقة.. ويوفر مبالغ مالية للموازنة العامة للدولة

السبت 16/يونيو/2018 - 12:57 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
معتز الخصوصى
  • موازنة البرلمان: زيادة البنزين تخفض فاتورة استيراد المواد البترولية
  • برلماني: زيادة أسعار المنتجات البترولية سيقلل من آثار العجز التجارى
  • برلماني: زيادة أسعار المنتجات البترولية يخفف أعباء الموازنة

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم، السبت، الموافق 16/6/2018 على النحو التالي: البوتاجاز المنزلي 50 جنيها للأسطوانة والتجاري 100 جنيه للأسطوانة، أما البنزين 95 يصبح 7.75/ لتر، و92 يصبح 6.75/ لتر، و80 يصبح 5.50/ لتر، أما الكيروسين 5.5/ لتر، أما السولار 5.50/لتر، أما المازوت ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء والأسمنت، أما باقي الصناعات" 3500/طن، أما غاز تموين 2.75/م3.

وعلى الرغم من أن زيادة أسعار البنزين والمنتجات البترولية بمثابة الدواء المر الذى يتناوله المواطن المصرى البسيط، من أجل العبور بمصر من المرحلة الاقتصادية الراهنة إلى عنق الزجاجة، إلا أن هناك مكاسب ستعود على الاقتصاد المصرى بعد هذه الإجراءات، من أبرزها توفير مبالغ مالية للموازنة العامة للدولة والتخفيف من أعبائها بشكل كبير، فى ظل وجود عجز فى الموازنة، ويمثل خدمة الدين نسبة كبيرة منها مبالغ التى قمنا بتوفيرها من الطاقة والكهرباء، بالإضافة إلى أن المبالغ التى قمنا بتوفيرها من الطاقة والكهرباء، تم توجيه ضعفها إلى برامج الحماية الاجتماعية لكى تعود بالنفع على المواطن البسيط، وظهر ذلك من خلال زيادة العلاوات والمعاشات، وهذا ما أكد عليه أعضاء لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان.

وأكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أن زيادة أسعار البنزين والمنتجات البترولية سيكون لها تأثير على ترشيد استخدام الطاقة، ما ينتج عنه سيولة فى حركة المرور وتوفير طاقة مهدرة فى إشارات المرور، كما أنه سيوفر فى الموازنة العامة للدولة.

وقال عمر، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن هذا القرار سيقلل من فاتورة استيراد المواد البترولية، مشيرا إلى أن رفع الدعم عن الطاقة لا يزال جزئيا ولم تحرر أسعار الطاقة بالكامل، حيث لا يزال هناك 25% من نسبة الدعم للطاقة متبقية ولم تحرر.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن "المبالغ التى قمنا بتوفيرها من الطاقة والكهرباء، تم توجيه ضعفها إلى برامج الحماية الاجتماعية لكى تعود بالنفع على المواطن البسيط، وظهر ذلك من خلال زيادة العلاوات والمعاشات".

وقال النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن زيادة أسعار البنزين والمنتجات البترولية سيكون لها تأثير إيجابى على برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر من حيث تأثيرها إيجابيا على أرقام الموازنة العامة للدولة.

وأكد عبد النظير، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن زيادة أسعار البنزين والمنتجات البترولية ستقلل أيضا من آثار العجز التجارى فى ميزان الواردات والصادرات، لأنها ساجعل إيرادات الدولة أكثر من مصاريفها، ما يعزز الموقف المالى للدولة.

وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن هذا الأمر سيساهم أيضا فى رفع مستوى معيشة الفرد، مطالبا بأن يكون لهذا القرار تأثير فى زيادة فرص العمل.

وأكد النائب محمد على عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن زيادة أسعار البنزين والمنتجات البترولية سيكون له تأثير كبير على توفير مبالغ مالية للموازنة العامة للدولة ويخفف من أعبائها بشكل كبير، فى ظل وجود عجز فى الموازنة، ويمثل خدمة الدين نسبة كبيرة منها.

وتوقع عبد الحميد، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، ألا يكون لقرار زيادة أسعار البنزين والمنتجات البترولية أى تأثير على استهلاك المواطنين سواء لشراء البنزين أو ركوب المواصلات، قائلا: "اللى معاه عربية هيجيب بنزين حتى لو بـ10 جنيهات".

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