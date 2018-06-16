شاهد.. شوبير يستعرض ردود أفعال الجماهير عقب مباراة أوروجواي

رصدت عدسة قناة "صدى البلد"، ردود أفعال الجماهير المصرية عقب مباراة أوروجواي بكأس العالم، التي أقيمت أمس، الجمعة، وانتهت بفوز أوروجواي بهدف نظيف دون رد في أولى جولات دور المجموعات.



وقالت إحدى المشجعات فى برنامج "مع شوبير" المذاع على فضائية صدى البلد، إن لاعبي المنتخب "رجالة"، والهدف جاء فى الوقت القاتل، ولكننا سعداء بأداء المنتخب.



وأشار مشجع آخر، إلى أنه لم يتوقع أن يقدم المنتخب أداء متميز أمام أوروجواي، مضيفا: "كنت متخيل نخسر نتيجة 3/0، ولكن لاعبو المنتخب رجالة، وسنتأهل لدور الـ16".



وأعرب أخر، عن سعادته بمشاركه مصر فى كأس العالم، مشيرا إلى أن المنتخب حالفه سوء توفيق فى مباراة أوروجواي والهدف جاء فى الوقت القاتل، وأضاف أنه فوجئ بالمستوى القوي الذي ظهر به الفراعنة عكس ما حدث فى المباريات الودية .



من جانبه قال تامر بجاتو لاعب الاهلي والزمالك السابق، ان المنتخب المصري قدم أداء جيد ومحمد الشناوي حصل على أفضل لاعب فى المباراة.