ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

شاهد.. شوبير يستعرض ردود أفعال الجماهير عقب مباراة أوروجواي

السبت 16/يونيو/2018 - 12:42 م
ردود افعال الجماهير
ردود افعال الجماهير المصرية
حسن العمدة
رصدت عدسة قناة "صدى البلد"، ردود أفعال الجماهير المصرية عقب مباراة أوروجواي بكأس العالم، التي أقيمت أمس، الجمعة، وانتهت بفوز أوروجواي بهدف نظيف دون رد في أولى جولات دور المجموعات.

وقالت إحدى المشجعات فى برنامج "مع شوبير" المذاع على فضائية صدى البلد، إن لاعبي المنتخب "رجالة"، والهدف جاء فى الوقت القاتل، ولكننا سعداء بأداء المنتخب.

وأشار مشجع آخر، إلى أنه لم يتوقع أن يقدم المنتخب أداء متميز أمام أوروجواي، مضيفا: "كنت متخيل نخسر نتيجة 3/0، ولكن لاعبو المنتخب رجالة، وسنتأهل لدور الـ16".

وأعرب أخر، عن سعادته بمشاركه مصر فى كأس العالم، مشيرا إلى أن المنتخب حالفه سوء توفيق فى مباراة أوروجواي والهدف جاء فى الوقت القاتل، وأضاف أنه فوجئ بالمستوى القوي الذي ظهر به الفراعنة عكس ما حدث فى المباريات الودية .

من جانبه قال تامر بجاتو لاعب الاهلي والزمالك السابق، ان المنتخب المصري قدم أداء جيد ومحمد الشناوي حصل على أفضل لاعب فى المباراة.

ترشيحاتنا

وعد البحري بعد وفاة خالد البكري: يارب صبرني

تعرف على موعد مباراة مصر وروسيا والقنوات الناقلة لها

شاهد.. طفلة بريطانية تغني لمحمد صلاح في عيد ميلاده

ميسي يطالب إدارة برشلونة بضم محمد صلاح

منة فضالي بعد وفاة خالد البكري: مع السلامة يا صاحبي

برامج ترفيهية بالمراسي النهرية و15 جنيها تذكرة القناطر .. فيديو

رسميا.. زيادة أسعار البنزين والمنتجات البترولية

وزير البترول يكشف تفصيليا أسباب رفع أسعار البنزين والمنتجات البترولية

شاهد.. مفاجأة فندق إقامة بعثة منتخب مصر في جروزني لمحمد صلاح

صحف روسيا تشيد بأداء منتخب مصر أمام أوروجواي

السبب الحقيقي وراء إصابة ماهر عصام بنزيف في المخ

موازنة البرلمان: زيادة البنزين تخفض فاتورة استيراد المواد البترولية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مئات المواطنين يفترشون الأرض بحديقة الحيوان هربا من الشمس .. صور

شبيهة ياسمين صبري بإطلالة مبهجة احتفالا بالعيد.. صور

شاهد.. مفاجأة فندق إقامة بعثة منتخب مصر في جروزني لمحمد صلاح

شاهد.. أبرز إطلالات للمحجبات على البحر

شاهد.. مران منتخب انجلترا استعدادا لتونس فى كأس العالم

فيديو

حضرى طاجن سمك ماكريل على طريقة الشربينى
فاطمة الناصر: سعيدة بنجاح دور الشر فى قانون عمر.. فيديو
هشام عرفات يكشف مصير أسعار تذاكر هيئة النقل العام .. فيديو
بث مباشر مواجهة فرنسا وأستراليا بكأس العالم
وزير النقل: حركة القطارات منتظمة وسيطرنا على السوق السوداء.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟