جيرارد: جميع الفرق بالمونديال أمامها الفرصة لحصد البطولة

قال ستيفن جيرارد، القائد السابق للمنتخب الإنجليزي، إن منتخب بلاده يمكنها الاستفادة من عدم وجود ضغوط كبيرة عليه في بطولة كأس العالم، المقامة حاليا في روسيا.



وأضاف جيرارد، نجم خط وسط ليفربول الإنجليزي سابقا: "أعتقد أنه من الجيد والمفيد أن الفريق لا يعاني من ضغوط كبيرة أو توقعات هائلة على عكس ما كان عليه الحال في السنوات الماضية".



وتابع: "لكن اللاعبين يعلمون أنهم في كأس العالم التي تأتي في بؤرة الاهتمام..إنها بطولة مذاعة على التليفزيون ويشاهد اللاعبون كل شئ على هواتفهم وشبكات التواصل الاجتماعي. ولهذا، لا يمكنهم الهروب".



وعن مدى قدرة الفريق على المنافسة على لقب البطولة، بدا جيرارد المدير الفني لفريق جلاسجو رينجرز الاسكتلندي حاليا، متشككا في هذا الأمر،قائلا: "أعتقد أن هذا سيتطلب الكثير، ولكن جميع الفرق في هذه البطولة لديها الفرصة في الكفاح من أجل الفوز باللقب".



وأردف: "مع الحظ، وشجاعة جاريث ساوثجيت (مدرب الفريق) وبعض اللاعبين الجيدين بالفعل، أتمنى أن يعود الفريق لسابق عهده ويتطلع للقب بكبرياء".



ويستهل المنتخب الإنجليزي مسيرته في البطولة، بلقاء نظيره التونسي، يوم الإثنين المقبل، في مدينة فولجوجراد، ضمن منافسات المجموعة السابعة التي تضم بنما وبلجيكا.



