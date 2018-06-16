مبابى أصغر لاعب يمثل منتخب الديوك الفرنسية

دخل اللاعب كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، تاريخ كرة القدم الفرنسية بمشاركته مع منتخب بلاده، أمام نظيره الأسترالي، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس العالم بروسيا 2018.



وأصبح مبابي هو أصغر لاعب يمثل منتخب الديوك في بطولة كأس العالم، بعمر 19 عامًا و178 يومًا.

وحطم لاعب باريس سان جيرمان رقم بروني بيلي، الذي شارك في مونديال إسبانيا عام 1982، بحسب ما نشره الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".



وتتواجد فرنسا في المجموعة الثالثة مع بيرو والدنمارك وأستراليا.

