ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

حقيقة زيادة أسعار النقل العام بعد تحريك الوقود

السبت 16/يونيو/2018 - 12:42 م
المهندس عاطف عبد
المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة
عبد العزيز جمال
قال مصدر بمحافظة القاهرة إن المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، يتواجد الآن في غرفة عمليات المحافظة، بحضور قيادات المحافظة ومدير مشروع سرفيس القاهرة، لبحث زيادة أجرة سيارات السرفيس، وأجرة مواقف الأقاليم بعد تحريك أسعار الوقود صباح اليوم.

وعن تعريفة أتوبيسات النقل العام قال اللواء محمد الشيخ، السكرتير العام لمحافظة القاهرة، إنه لن يتم الاقتراب منها حاليا، مشيرا إلى أن الزيادة ستكون في سيارات السرفيس والأقاليم.

وأكد الشيخ أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن الزيادة في تعريفة الركوب بشكل رسمي، وتوزيع منشور بها على كل المواقف ، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق مع الشرطة لضمان التزام السائقين.

ترشيحاتنا

موازنة البرلمان: زيادة البنزين تخفض فاتورة استيراد المواد البترولية

كريستيانو رونالدو: هاتريك إسبانيا نتاج عمل شاق

استئناف بيع كراسات الشروط لأراضى القرعة.. 2 يوليو

أثري يكشف حقيقة "عروس النيل" وتضحية المصريين القدماء بالبشر .. فيديو

شاهد.. محمد الشناوي على رأس التشكيل المثالي لمباريات كأس العالم

رئيس الوزراء يتأكد من توافر المنتجات البترولية وتطبيق تعريفة الركوب الجديدة .. فيديو

تألق رونالدو أمام إسبانيا والسوق العالمي الأبرز في صحف إيطاليا

موقع أمريكي: الملايين ينتظرون أول مباراة لـ محمد صلاح في كأس العالم

مجلس الوزراء يعلن تعريفة الركوب الجديدة بعد زيادة أسعار البنزين..فيديو

المالية: أسعار البترول تهدد بمضاعفة الدعم لـ 180 مليار جنيه

صحيفة إسبانية تكشف سبب رفض محمد الشناوي تسلم جائزة رجل المباراة

رسميا.. زيادة أسعار البنزين والمنتجات البترولية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مئات المواطنين يفترشون الأرض بحديقة الحيوان هربا من الشمس .. صور

شبيهة ياسمين صبري بإطلالة مبهجة احتفالا بالعيد.. صور

شاهد.. مفاجأة فندق إقامة بعثة منتخب مصر في جروزني لمحمد صلاح

شاهد.. أبرز إطلالات للمحجبات على البحر

شاهد.. مران منتخب انجلترا استعدادا لتونس فى كأس العالم

فيديو

حضرى طاجن سمك ماكريل على طريقة الشربينى
فاطمة الناصر: سعيدة بنجاح دور الشر فى قانون عمر.. فيديو
هشام عرفات يكشف مصير أسعار تذاكر هيئة النقل العام .. فيديو
بث مباشر مواجهة فرنسا وأستراليا بكأس العالم
وزير النقل: حركة القطارات منتظمة وسيطرنا على السوق السوداء.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟