حقيقة زيادة أسعار النقل العام بعد تحريك الوقود

قال مصدر بمحافظة القاهرة إن المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، يتواجد الآن في غرفة عمليات المحافظة، بحضور قيادات المحافظة ومدير مشروع سرفيس القاهرة، لبحث زيادة أجرة سيارات السرفيس، وأجرة مواقف الأقاليم بعد تحريك أسعار الوقود صباح اليوم.



وعن تعريفة أتوبيسات النقل العام قال اللواء محمد الشيخ، السكرتير العام لمحافظة القاهرة، إنه لن يتم الاقتراب منها حاليا، مشيرا إلى أن الزيادة ستكون في سيارات السرفيس والأقاليم.



وأكد الشيخ أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن الزيادة في تعريفة الركوب بشكل رسمي، وتوزيع منشور بها على كل المواقف ، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق مع الشرطة لضمان التزام السائقين.