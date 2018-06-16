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محافظات

محافظة القاهرة: زيادة تعريفة السيرفيس لن ترهق المواطن البسيط

السبت 16/يونيو/2018 - 12:43 م
المهندس عاطف عبد
المهندس عاطف عبد الحميد
عبد العزيز جمال
أفاد مصدر مسؤول بمحافظة القاهرة، بأن المهندس عاطف عبد الحميد يعقد اجتماعا اليوم بقيادات مشروع السيرفيس لبحث زيادة الأجرة بعد تحريك أسعار الوقود.

وأشار المصدر،إلى أن الزيادات لن ترهق المواطن البسيط، وستكون وفقا لمسافة الخط ، لافتا إلى أنه سيتم أيضا بحث زيادة أجرة التاكسي الأبيض وفقا للزيادات التي سيتم إقرارها.

كانت وزارة البترول والثروة المعدنية،قد أعلن أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم، السبت، الموافق 16/6/2018 على النحو التالي:

* البوتاجاز
المنزلي 50 جنيها للأسطوانة
التجاري 100 جنيه الأسطوانة

* البنزين
95 يصبح 7.75/ لتر
92 يصبح 6.75/ لتر
80 يصبح 5.50/ لتر

* الكيروسين
5.5/ لتر

* السولار
5.50/لتر

* المازوت
ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء والأسمنت
"باقي الصناعات" 3500/طن

* غاز تموين
2.75/م3


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