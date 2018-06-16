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حوادث

إغلاق طرق الفرافرة - الواحات البحرية - ديروط بسبب انعدام الرؤية

السبت 16/يونيو/2018 - 12:46 م
اغلاق طرق بسبب حالة
اغلاق طرق بسبب حالة الطقس
أحمد مهدي
أشارت مصادر أمنية بالإدارة العامة للمرور، إلى إغلاق قيادات الطريق المرورية، طرق الفرافرة - الواحات البحرية، وطريق الفرافرة - ديروط.

وأكدت المصادر، أنه بمتابعة حالة الجو على الطرق الرئيسية تلاحظ وجود رياح محملة بالأتربة وانعدام الرؤية على الطرق المذكورة، وتم إغلقها حفاظا على أرواح المواطنين.

وتابعت المصادر، أن الإدارة بإشراف اللواء عصمت الأشقر مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، تهيب بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

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