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كأس العالم

تعرف على موعد مباراة مصر وروسيا والقنوات الناقلة لها

السبت 16/يونيو/2018 - 12:49 م
منتخب مصر
منتخب مصر
عمرو الحلوانى
يدخل المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم فى مواجهة قوية مساء الثلاثاء المقبل أمام روسيا فى إطار ثانى لقاءات المجموعة الأولى من منافسات كأس العالم المقام بروسيا.

ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراة فى تمام الساعة الثامنة مساء الثلاثاء المقبل، وستتم إذاعتها عبر قنوات "BEIN SPORTS" المفتوحة والمشفرة.

وكان المنتخب الوطنى تلقى الهزيمة فى مباراته الأولى أمام أوروجواى بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس، الجمعة.

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