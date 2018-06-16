رئيس الوزراء يتأكد من توافر المنتجات البترولية وتطبيق تعريفة الركوب الجديدة .. فيديو

أعلنت قناة إكسترا نيوز في نبأ عاجل، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يتابع مع المحافظين توافر المنتجات البترولية وتطبيق تعريفة الركوب الجديدة.



وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية، قد أعلنت أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم، السبت، الموافق 16/6/2018 على النحو التالي:



* البوتاجاز

المنزلي 50 جنيها للأسطوانة

التجاري 100 جنيه الأسطوانة



* البنزين

95 يصبح 7.75/ لتر

92 يصبح 6.75/ لتر

80 يصبح 5.50/ لتر



* الكيروسين

5.5/ لتر



* السولار

5.50/لتر



* المازوت

ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء والأسمنت

"باقي الصناعات" 3500/طن



* غاز تموين

2.75/م3

