شاهد.. طفلة بريطانية تغني لمحمد صلاح في عيد ميلاده

Cant cope with r Scarlett singing happy birthday to her @MoSalah cut out😍😭❤ pic.twitter.com/EKJvO2oXxL — Molly Williams 💗 (@mollwilliams_) June 15, 2018

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مدهشا لطفلة بريطانية تغني لنجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، بمناسبة عيد ميلاه الـ26، والذي احتفل به أمس، الجمعة، الملايين من مشجعيه حول العالم.وتظهر الطفلة البريطانية في مقطع الفيديو الذي أشعل موقع "تويتر"، أمس، وهي تغني "سنة حلوة يا جميل" بنسختها الإنجليزية، ثم ترقص فرحًا أمام "بوستر" كبير لصلاح.وكانت بعثة المنتخب الوطنى احتفلت بعيد ميلاد صلاح بعد عودتهم إلى مدينة جروزنى قادمين من مدينة يكاترينبورج الروسية، التى أقيمت بها المباراة الافتتاحية للمنتخب المصري بمونديال كأس العالم 2018.واحتفل محمد صلاح أمس بعيد ميلاده الـ26، حيث ولد يوم 15 يونيو 1992 بالغربية.