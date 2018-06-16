أهالي الغربية يتوافدون على الحدائق والمتنزهات فى ثاني أيام عيد الفطر

شهدت الحدائق العامة والمتنزهات والنوادى، إقبالا كبيرا من المواطنين بمحافظة الغربية لليوم الثانى على التوالى لقضاء إجازة عيد الفطر، وسط احتفالات الأطفال وأبناء الأسر وذويهم.



كما شهدت الشواطئ النيلية توافدا كثيفا من المواطنين للتنزه والاحتفال بالعيد، خاصة من الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، وكثفت أجهزة الأمن تواجدها فى الشوارع الرئيسية والميادين لتأمين الاحتفالات.



وأبدى عدد من المترددين على الحدائق المختلفة سعادتهم للاحتفال بالعيد، مؤكدين أن فرحة العيد تكتمل بلقاء الأهل والأقارب والخروج للمتنزهات، معربين عن ارتياحهم للإجراءات الأمنية التى تشهدها الحدائق وكل أماكن الاحتفال.