مجلس الوزراء يعلن تعريفة الركوب الجديدة بعد زيادة أسعار البنزين..فيديو

أعلنت قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يتابع مع المحافظين توافر المنتجات البترولية وتطبيق تعريفة الركوب الجديدة.



كما أعلن مجلس الوزراء أن الزيادة في التعريفة الجديدة للركوب تتراوح بين 10 و20% بكل المحافظات بعد زيادة أسعار المنتجات البترولية، ويتم طبع التعريفة الجديدة على لافتات لإعلانها في المواقف المختلفة.



وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية، أعلنت أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم، السبت، الموافق 16/6/2018 على النحو التالي:



* البوتاجاز

المنزلي 50 جنيها للأسطوانة

التجاري 100 جنيه الأسطوانة



* البنزين

95 يصبح 7.75/ لتر

92 يصبح 6.75/ لتر

80 يصبح 5.50/ لتر



* الكيروسين

5.5/ لتر



* السولار

5.50/لتر



* المازوت

ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء والأسمنت

"باقي الصناعات" 3500/طن



* غاز تموين

2.75/م3

