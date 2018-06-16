ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

رئيس النقل النهري: لن نسمح بإبحار مركب لا تتوافر به اشتراطات السلامة

السبت 16/يونيو/2018 - 01:02 م
الدكتور عبد العظيم
الدكتور عبد العظيم محمد، رئيس هيئة النقل النهري
أحمد أبوشوشة
كشف الدكتور عبد العظيم محمد، رئيس هيئة النقل النهري، عن تفاصيل تفقد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اليوم، السبت ثاني أيام عيد الفطر المبارك، المراكب النيلية أمام ماسبيرو، وذلك لمتابعة توافر إجراءات الأمن والسلامة حرصا على حياة المواطنين خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

وقال الدكتور عبد العظيم محمد، رئيس هيئة النقل النهري، إن وزير النقل شدد على عدم التهاون في أي اشتراطات خاصة بسلامة المواطنين، وأكد استمرار التعاون مع شرطة المسطحات لضبط المخالفين، مشيرا إلى أنه لم يتم السماح لأي مركب بالإبحار إذا لم تتوافر بها اشتراطات الأمن والسلامة.

وأضاف "عبد العظيم"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أنهم تفقدوا عددا من المراسي النيلية بماسبيرو، ولكن يتم شن حملات تفتيشية في الساحل، الوراق والجيزة، في نفس التوقيت، مشيرا إلى أنه تم التأكد من سلامة التراخيص وإجراءات الأمن والسلامة بها، مشيرا إلى أنهم استوقفوا إحدى المراكب النيلية لمدة نصف ساعة لعدم توافر اشتراطات السلامة بها، ولم يسمح لها بالتحرك لحين توافر أطواق النجاة وغيرها من أدوات الأمن والسلامة.

وأكد أن الأمور تسير بشكل جيدا، مشيرا إلى أنهم يشنون حملات تفتيشية على الوحدات النهرية قبل أسبوعين للتأكد من أن جميعها ملتزمة باشتراطات الأمن والسلامة، ولم يتم تحرير أي مخالفات إلى الآن، موجها الشكر إلى اللواء نبيل عبادة، مدير شرطة المسطحات المائية، لتعاونه مع النقل النهري في الحملات التفتيشية وعمليات الضبطيات.

ترشيحاتنا

البرازيلي رونالدو: كوبر أسوأ مدرب في مسيرتي

بيان عاجل بالبرلمان بشأن تحريك أسعار البنزين والكهرباء

برامج ترفيهية بالمراسي النهرية و15 جنيها تذكرة القناطر .. فيديو

أثري يكشف حقيقة "عروس النيل" وتضحية المصريين القدماء بالبشر .. فيديو

هشام عرفات يكشف مصير أسعار تذاكر هيئة النقل العام .. فيديو

محافظة القاهرة: زيادة تعريفة السيرفيس لن ترهق المواطن البسيط

البترول: بنزين 92 لا يزال مدعوما بنسبة 16% والسولار بـ 76%

شاهد.. مفاجأة فندق إقامة بعثة منتخب مصر في جروزني لمحمد صلاح

ميسي يطالب إدارة برشلونة بضم محمد صلاح

رئيس الوزراء يتأكد من توافر المنتجات البترولية وتطبيق تعريفة الركوب الجديدة .. فيديو

صحف روسيا تشيد بأداء منتخب مصر أمام أوروجواي

موقع أمريكي: الملايين ينتظرون أول مباراة لـ محمد صلاح في كأس العالم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مئات المواطنين يفترشون الأرض بحديقة الحيوان هربا من الشمس .. صور

شبيهة ياسمين صبري بإطلالة مبهجة احتفالا بالعيد.. صور

شاهد.. مفاجأة فندق إقامة بعثة منتخب مصر في جروزني لمحمد صلاح

شاهد.. أبرز إطلالات للمحجبات على البحر

شاهد.. مران منتخب انجلترا استعدادا لتونس فى كأس العالم

فيديو

حضرى طاجن سمك ماكريل على طريقة الشربينى
فاطمة الناصر: سعيدة بنجاح دور الشر فى قانون عمر.. فيديو
هشام عرفات يكشف مصير أسعار تذاكر هيئة النقل العام .. فيديو
بث مباشر مواجهة فرنسا وأستراليا بكأس العالم
وزير النقل: حركة القطارات منتظمة وسيطرنا على السوق السوداء.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟