رئيس النقل النهري: لن نسمح بإبحار مركب لا تتوافر به اشتراطات السلامة

كشف الدكتور عبد العظيم محمد، رئيس هيئة النقل النهري، عن تفاصيل تفقد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اليوم، السبت ثاني أيام عيد الفطر المبارك، المراكب النيلية أمام ماسبيرو، وذلك لمتابعة توافر إجراءات الأمن والسلامة حرصا على حياة المواطنين خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك.



وقال الدكتور عبد العظيم محمد، رئيس هيئة النقل النهري، إن وزير النقل شدد على عدم التهاون في أي اشتراطات خاصة بسلامة المواطنين، وأكد استمرار التعاون مع شرطة المسطحات لضبط المخالفين، مشيرا إلى أنه لم يتم السماح لأي مركب بالإبحار إذا لم تتوافر بها اشتراطات الأمن والسلامة.



وأضاف "عبد العظيم"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أنهم تفقدوا عددا من المراسي النيلية بماسبيرو، ولكن يتم شن حملات تفتيشية في الساحل، الوراق والجيزة، في نفس التوقيت، مشيرا إلى أنه تم التأكد من سلامة التراخيص وإجراءات الأمن والسلامة بها، مشيرا إلى أنهم استوقفوا إحدى المراكب النيلية لمدة نصف ساعة لعدم توافر اشتراطات السلامة بها، ولم يسمح لها بالتحرك لحين توافر أطواق النجاة وغيرها من أدوات الأمن والسلامة.



وأكد أن الأمور تسير بشكل جيدا، مشيرا إلى أنهم يشنون حملات تفتيشية على الوحدات النهرية قبل أسبوعين للتأكد من أن جميعها ملتزمة باشتراطات الأمن والسلامة، ولم يتم تحرير أي مخالفات إلى الآن، موجها الشكر إلى اللواء نبيل عبادة، مدير شرطة المسطحات المائية، لتعاونه مع النقل النهري في الحملات التفتيشية وعمليات الضبطيات.