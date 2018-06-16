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اقتصاد

جولة تفقدية لوزير البترول لمتابعة تعبئة البوتاجاز.. صور

السبت 16/يونيو/2018 - 01:11 م
صدى البلد
مصطفي خلاف و مايكل عياد
قام المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم، السبت، بجولة تفقدية لمتابعة سير وانتظام العمل بعدد من مصانع تعبئة البوتاجاز ومستودعات الوقود والتى شملت كلا من شركة أنابيب البترول ومعمل القاهرة لتكرير البترول ومستودعات شحن المنتجات البترولية التابعة لشركة التعاون للبترول وشركة موبيل بمنطقة مسطرد، إضافة إلى مصنع تعبئة البوتاجاز بالقطامية التابع لشركة بتروجاس وغرفة العمليات الرئيسية بهيئة البترول، وتأتى الجولة فى إطار المتابعة الميدانية لانتظام حركة تداول ونقل المنتجات البترولية وتوافرها بالسوق المحلية.

رافق الوزير خلال الجولة الرئيس التنفيذى لهيئة البترول ونائبيه للتكرير والتصنيع ونقل وتوزيع المنتجات البترولية ورؤساء شركات المنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد.

وأكد الملا أن المتابعة الميدانية لمواقع العمل تأتى فى إطار الحرص على التواصل مع العاملين وتهنئتهم بعيد الفطر، ومتابعة وتفقد ظروف التشغيل والاطمئنان على انتظام وتوافر إمدادات الوقود من البنزين والسولار والبوتاجاز وانتظام حركة التداول والشحن وعلى استمرار العمل بكامل الطاقة الإنتاجية خلال أيام إجازة العيد.

كما شملت الجولة التى قام بها الملا زيارة غرفة العمليات الرئيسية بهيئة البترول، حيث تابع على الطبيعة موقف تدفق إمدادات الوقود من محطات ومستودعات الشحن إلى محطات توزيع الوقود والتى يجرى متابعتها ورصدها لحظيا من خلال غرفة العمليات بالهيئة.
جولة تفقدية لوزير البترول لمتابعة تعبئة البوتاجاز.. صور
جولة تفقدية لوزير البترول لمتابعة تعبئة البوتاجاز.. صور
جولة تفقدية لوزير البترول لمتابعة تعبئة البوتاجاز.. صور

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