اجتماع طارئ بالغربية لتحديد تعريفة المواصلات الجديدة

دعا اللواء احمد ضيف صقر محافظ الغربية صباح اليوم، السبت، لعقد اجتماع عاجل لتحديد تعريفة المواصلات الجديدة، عقب قرار رفع أسعار المحروقات، وتم تشكيل لجنة برئاسة المحافظة وحضور السكرتير العام ومدير امن الغربية ومدير إدارة المواقف ومسئولي التموين.



وأكد محافظ الغربية أن التعريفة الجديدة سيراعى فيها أن تتناسب بدقة مع الزيادات الجديدة دون مغالاة لعدم إضافة أعباء كبيرة على المواطن.



وأشار المحافظ الى أن الزيادات ستكون طفيفة وحسب المسافات التي تقطعها الوسيلة، موضحا أن التعريفة الجديدة سيتم إعلانها فور إقرارها وتعليقها بالمواقف للالتزام بها مع التشديد على عدم تجاوز هذه الزيادات والتواجد الدائم لمباحث المرور ومسئولي المواقف، منعا لاستغلال السائقين الموقف ورفع التسعيرة عن القيمة المقررة مع وضع عقوبات شديدة على كل من يخالف التسعيرة الجديدة.



وشدد المحافظ على ضرورة تعاون المواطنين مع الأجهزة التنفيذية للإبلاغ عن اي تجاوز للتسعيرة المحددة باعتبار الأمر هام وعاجل ومساهمة في ضبط كل من تسول له نفسه استغلال الظروف التي تمر بها البلاد.