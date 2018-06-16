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كأس العالم

منتخب المغرب يعود إلى فورونيج من أجل الاستعداد للبرتغال

السبت 16/يونيو/2018 - 02:37 م
صدى البلد
ا ش ا
عادت بعثة المنتخب المغربي، صباح اليوم السبت، إلى مدينة فورونيج، بعد أن خاض أسود الأطلس، بسان بطرسبورج، أمس، مباراة إيران، وخسروها بهدف دون مقابل، في مونديال روسيا.

وسيخوض منتخب المغرب أول مران له، مساء اليوم السبت، استعدادا لمباراة الجولة الثانية، أمام البرتغال، الأربعاء المقبل.
وستشهد التدريبات، غياب نور الدين أمرابط، الذي تأكد أنه سيضطر للخلود للراحة، لمدة أسبوع، ما يؤكد أنه سيغيب رسميا عن مواجهة البرتغال، بعد الإصابة التي يشكو منها على مستوى الرأس فى مباراة أمس.

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