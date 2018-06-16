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رئيس الوزراء: زيادة تعريفة الركوب من 10 – 20% فى كل المحافظات .. صور

السبت 16/يونيو/2018 - 01:11 م
رئيس الوزراء مصطفى
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
محمود مطاوع
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا بـ"الفيديو كونفرانس" بغرفة عمليات مركز المعلومات مجلس الوزراء، مع المحافظين على مستوى الجمهورية لمتابعة توافر المنتجات البترولية المختلفة، وتطبيق تعريفة الركوب لسيارات السيرفيس والتاكسى الجديدة، بعد إعلان وزارة البترول الزيادات الأخيرة فى أسعار المنتجات البترولية.

وخلال تكليفاته للمحافظين شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تكثيف حملات مباحث المرور والتموين، وكذا تواجد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن للتأكد من توافر المنتجات البترولية المختلفة، خاصة أنابيب البوتاجاز، والتعامل بحسم مع أى مخالفة، أو محاولة من السائقين لمخالفة تعريفة الركوب المحددة.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى أنه أجرى اتصالًا مع عدد كبير من المحافظين، الذين أكدوا أنه تم الانتهاء من تعريفة الركوب الجديدة، سواء داخل المحافظة أو التى تربطهم بالمحافظات المجاورة، وأن الزيادة تتراوح بين 10 و20% ويتم حاليًا طبع التعريفة الجديدة على لافتات لإعلانها فى المواقف المختلفة، كما سيتم إرسالها إلى وسائل الإعلام بحيث تكون متاحة للجميع، وهناك تنسيق كامل بين أجهزة الدولة ومتابعة لتطبيق هذه القرارات وسيتم التعامل بحسم مع أى مخالفة للتطبيق.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن التقارير تؤكد توافر جميع المنتجات البترولية، سواء البنزين أو السولار فى محطات الوقود، وكذا البوتاجاز فى المستودعات، وتم التشديد على زيادتها فى المناطق التى تشهد تكدسات وزحامًا حاليًا مثل المحافظات الساحلية والسياحية.

حضر الاجتماع اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، ومسئولو مجلس الوزراء ومركز المعلومات.
رئيس الوزراء: زيادة تعريفة الركوب من 10 – 20% فى كل المحافظات .. صور
رئيس الوزراء: زيادة تعريفة الركوب من 10 – 20% فى كل المحافظات .. صور
رئيس الوزراء: زيادة تعريفة الركوب من 10 – 20% فى كل المحافظات .. صور
رئيس الوزراء: زيادة تعريفة الركوب من 10 – 20% فى كل المحافظات .. صور
رئيس الوزراء: زيادة تعريفة الركوب من 10 – 20% فى كل المحافظات .. صور
رئيس الوزراء: زيادة تعريفة الركوب من 10 – 20% فى كل المحافظات .. صور

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