الرئيس اليمني يشيد بدعم دول التحالف العربي بلاده

أشاد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بالدور المحوري والمهم الذي تقوم به دول التحالف العربي وقواتها المرابطة في مختلف المناطق المحررة، في إطار دعمها ومساندتها لليمن وشرعيتها الدستورية، والتي قدمت من أجلها التضحيات لوأد المشروع الحوثي في اليمن والمنطقة.



وأعرب الرئيس هادي - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية اليوم السبت، خلال استقباله قائد قوات التحالف العربي في عدن العميد محمد خميس الحساني ونائبه مصلح الثبيتي وعدد من الضباط من القوات السعودية والإماراتية ـ عن تقديره وامتنانه للموقف الثابت الذي يتحلون به في دعم أشقائهم اليمنيين والمساندة الميدانية الفاعلة في مختلف الجبهات والإسهام في ترسيخ الأمن والاستقرار المنشود.



وأكد قائد قوات التحالف العربي في عدن ونائبه وعدد من الضباط، المضي قدما وبثبات لتحقيق أهداف عاصفة الحزم وإعادة الأمل لنجدة ودعم أشقائهم في اليمن.