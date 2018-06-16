النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر تنعى سيد البحراوي

نعت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة المفكر الدكتور علاء عبد الهادى، الدكتور والناقد الكبير سيد البحراوى، أستاذ الأدب العربي الحديث والنقد بكلية الآداب جامعة القاهرة، الذى رحل عن عالمنا، مساء أمس، بعد صراع مع المرض.



وقالت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر فى بيانها: "إن رحيل المفكر الأكاديمى والناقد الأدبى سيد البحراوى، خسارة كبيرة للوسط الأدبى، فالراحل أحد أعلام النقاد الأدبى فى مصر والوطن العربى، رحل بجسده ولكنه ترك لنا وللأجيال القادمة ارثًا كبيرًا ننتفع به.



يذكر أن الدكتور سيد البحراوى هو ناقد وأديب وأستاذ جامعى بقسم اللغة العربية بآداب القاهرة، وقد عمل فى جامعة ليون الثانية بفرنسا، وتولى الإشراف على عشرات الرسائل العلمية فى مصر والجزائر وفرنسا، وشارك فى كثير من المؤتمرات الدولية والعربية منذ عام 1979، ونشرت مقالاته فى مختلف الصحف المصرية والعربية والفرنسية، وصدر له العديد من الأعمال النقدية والإبداعية تعد من أهم المراجع الأكاديمية، بجانب عدد من الأعمال الأدبية ما بين رواية وقصص قصيرة وروايات قصيرة منها ليل مدريد، طرق متقاطعة، هضاب ووديان، شجرة أمى".