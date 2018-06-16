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بنات البلد

البيض والأفاكادو يخلصك من تقصف الشعر

السبت 16/يونيو/2018 - 09:02 م
صدى البلد
رنا عصمت
تعاني أغلب النساء من تقصف الشعر، خاصةً بعد الإفراط في استعمال الصبغات والمواد الكيميائية أو استخدام أجهزة التجفيف بشكل دائم على الشعر لذلك قدمت خبيرة التجميل والصحة رشا شلباية، وصفتين يمكنك استخدامها في المنزل بدون تكاليف.

خلطات طبيعية تقضي على تقصف الشعر:

خلطة الأفوكادو:

-الأفوكادو يعمل كمرطب طبيعي للشعر
-اهرسي ثمرة أفوكادو مقشرة واخلطيها مع ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون وزيت جوز الهند حتى تصبح مزيجًا متجانسًا.
- ضعي المزيج على شعرك ماعدا الجذور،اتركي المزيج لمدة نصف ساعة، اغسلي شعرك بالماء والشامبو.
-كرري هذه الخلطة أسبوعيًا أو مرتين في الشهر.

خلطة البيض:

-البيض غني بالبروتين الذى يساعد على معالجة تقصف الشعر.
-اخفقي صفار البيضة مع ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون وملعقة كبيرة من العسل.
- ثم طبقيه على الشعر لمدة نصف ساعة قبل غسله بالماء والشامبو.

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