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3 نصائح في الصباح يجب فعلها بعد انتهاء صيام رمضان

السبت 16/يونيو/2018 - 10:00 م
صدى البلد
رنا عصمت
قدّم الدكتور خالد يوسف، استشاري السمنة والتغذية العلاجية، بعض النصائح التي يجب يفعلها في الصباح الباكر، من خلال اتباع هذه الطرق مع اتباع نظام صحي ومتوازن تجعله عادتك اليومية، إلى جانب ممارسة رياضة المشي بطريقتها الصحيحة. 

1– لا تهمل تناول وجبة الإفطار:
هي الوجبة الأهم، حيث ثبت أن من يتجنبون تناول وجبة الإفطار تحديدًا، يميلون لتناول كم أكبر من الطعام باقي اليوم، أو يكثرون من تناول الوجبات الصغيرة بين الوجبات الرئيسية طوال اليوم، ليعوضوا الشعور بالجوع الذي يحسون به نتيجة إهمال وجبة الإفطار.

2- اشرب الكثير من المياه:
المياه ترطب الأعضاء من الداخل، مما يجعلها تقوم بوظائفها بشكل أفضل، وتساعد الجسم في حرق المزيد من السعرات الحرارية بسهولة، كما أن هذا يحسن من عملية التمثيل الغذائي، كما أن الماء ليس لها أى سعرات حرارية.

3- تناول الطعام الطازج الطبيعي:
تذخر الفواكه والخضراوات الطبيعية بالكثير من الفيتامينات والأملاح المعدنية والغذائية، ولهذا يفضل تناولها طازجة كي تساعد الجسم في أداء وظائفه الحيوية بشكل أفضل.

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