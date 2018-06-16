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حوادث

التحقيقات: عناصر حسم ولواء الثورة تلقت دورات لاستخدام السلاح

السبت 16/يونيو/2018 - 02:39 م
عناصر ارهابية
عناصر ارهابية
محمد عبدالله
كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة وتحريات جهاز الأمن الوطني، عن عدد من الملاذات الآمنة التي استخدمتها العناصر الإرهابية من تنظيمي "حسم" و"لواء الثورة" التابع لجماعة الإخوان الإرهابية، وكذلك التدريبات العسكرية، خاصة في المزارع التي يمتلكها أفراد التنظيمين، بعدد من المحافظات، فيما كشف المتهمون عن الوسائل التي كانوا يستخدمونها لتأمين مقرات التنظيم، وتأمين اللقاءات التي كانوا يعقدونها للتخطيط للعمليات العدائية.

أشرف على التحقيقات المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، ورأس فريق المحققين المستشار محمد وجيه، المحامي العام بالنيابة.

وأفاد المتهمون بأن العمليات النوعية تولت إعداد عناصر التنظيم عسكريًا بتلقي تدريبات ودورات تقنية على كيفية استخدام الأسلحة النارية (الآلية والخرطوش)، وكيفية زرع العبوات المفرقعة وتوصيل الدوائر الإلكترونية للعبوات المفرقعة، وكذا وإمدادهم بالأسلحة لتنفيذها في جرائمهم، والدراجات النارية ووسائل النقل، والملاذات الآمنة لإيواء تلك العناصر.

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