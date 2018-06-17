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بعد نهاية شهر رمضان..٥ أطعمة لسد جوع الليل

الأحد 17/يونيو/2018 - 12:05 ص
صدى البلد
رنا عصمت
بعد الانتهاء من شهر رمضان الكريم يصاب البعض بالجوع الليلي وهو ما يتسبب في زيادة الوزن بشكل مبالغ فيه، لذلك هناك بعض الأطعمة التي يمكنها ان تقضي على جوع الليل نصح بها الدكتور أحمد صبري استشاري السمنة والتغذية العلاجية ،بتناول الألياف فهى تساعد على الاحساس بالشبع سريعًا ولا تحتوي على سعرات عالية لذا يمكنك اللجوء إلى الفواكه مثل التفاح أو البرتقال أو الجوافة و الكيوي او الاناناس ثمره او اتنين.

أطعمة تقضي علي جوع الليل:

1-الفيشار :

يحتوي على نسبة عالية جدًا من الألياف الغذائية ويجعلك تشعرين بالشبع ليلًا.

2-يمكنك أيضًا تناول وجبة خفيفة من الحبوب الكاملة مثل الشوفان ويمكنك إضافة القليل من الحليب أيضًا.

3-يمكن استبدال المقرمشات المملحة باللوز النيئ لأنه غني بالألياف ويساعد على الشعور بالشبع

4-السلاطة :

تعد وجبة خفيفة ومثالية فهي غنية بالفيتامينات والمعادن والخضروات تعد الحل المثالي لأنها غنية بالماء وذات سعرات منخفضة ويمكنك تناول كميات كبيرة منها دون قلق.

5-الخيار.

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